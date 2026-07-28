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Общество

Москвич пытался познакомиться с работницей ПВЗ, направив ей в лицо пистолет

В Москве мужчина пытался познакомиться с девушкой, направив ей в лицо пистолет
Shutterstock

В Москве мужчина пытался познакомиться с девушкой в ПВЗ, направив ей в лицо пистолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 23 июля — в этот день мужчина отмечал день рождения. Он зашел в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов и решил завязать знакомство с работницей.

Однако вместо приветствия он достал предмет, похожий на пистолет, и наставил его прямо на девушку. Уже позже, во время суда, мужчина объяснил свои действия сильным алкогольным опьянением и заверил, что не собирался угрожать сотруднице. По решению суда его отправили в спецприемник на десять суток по административному делу.

Ранее сообщалось, что в Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице ПВЗ.

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