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Общество

В Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице ПВЗ

В Саратове пенсионерка напала с ножом на сотрудницу ПВЗ

В Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице ПВЗ из-за отказа выдать заказ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Инцидент произошел 20 июля в пункте выдачи заказов. Пенсионерка пришла забрать товар, но при осмотре отказалась от него, 17-летняя сотрудница оформила возврат. Позже женщина вернулась и захотела получить тот же товар, но девушка объяснила, что это невозможно.

Пожилая покупательница начала учить ее, как работать, на что та попросила ее удалиться. Тогда пенсионерка попыталась дать пощечину, а затем схватила канцелярский нож и начала размахивать им перед лицом оппонентки. После случившегося женщина ушла, а несовершеннолетняя сообщила о происшествии матери, которая заявила в полицию. Пенсионерку задержали, против нее возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее водитель автобуса в Ярославле ушел в ПВЗ, заперев пассажиров в салоне.

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