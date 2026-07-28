Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

СМИ рассказали о родственниках подозреваемого, совершившего теракт в Берлине

Zeit: двоюродные братья совершившего теракт в Берлине были членами ИГ
Annegret Hilse/Reuters

Два двоюродных брата Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, были членами террористической организации ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает Zeit со ссылкой на документы ливанских следователей.

В публикации отмечается, что самого Баллута в июле 2025 года задержали в Ливане по подозрению в осуществлении террористической деятельности.

В переписке через мессенджер с возможными представителями ИГ он просил помочь ему с поездкой в Сирию и утверждал, что его рекомендовали двоюродные братья. Первый – ливанец Абу Билал, не выжил в рядах террористической организации, второй – Мухаммад в данный момент находится в заключении в Ираке.

Также следователи выяснили, что мать двоюродных братьев Баллута состоит в браке с Омаром Бакри Фустуком, который считается одной из наиболее известных фигур международного движения джихадистов.

Теракт произошел 26 июля в Берлине. Молодой человек на фургоне въехал в толпу людей, а затем напал на них с ножом. В результате теракта не выжила женщина, ранены около тридцати человек. Нападавший был ликвидирован при задержании. Федеральная прокуратура проверяет возможных сообщников и связи подозреваемого с исламистами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер Германии высказался о наезде на людей в Берлине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!