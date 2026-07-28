СМИ рассказали о родственниках подозреваемого, совершившего теракт в Берлине

Два двоюродных брата Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, были членами террористической организации ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает Zeit со ссылкой на документы ливанских следователей.

В публикации отмечается, что самого Баллута в июле 2025 года задержали в Ливане по подозрению в осуществлении террористической деятельности.

В переписке через мессенджер с возможными представителями ИГ он просил помочь ему с поездкой в Сирию и утверждал, что его рекомендовали двоюродные братья. Первый – ливанец Абу Билал, не выжил в рядах террористической организации, второй – Мухаммад в данный момент находится в заключении в Ираке.

Также следователи выяснили, что мать двоюродных братьев Баллута состоит в браке с Омаром Бакри Фустуком, который считается одной из наиболее известных фигур международного движения джихадистов.

Теракт произошел 26 июля в Берлине. Молодой человек на фургоне въехал в толпу людей, а затем напал на них с ножом. В результате теракта не выжила женщина, ранены около тридцати человек. Нападавший был ликвидирован при задержании. Федеральная прокуратура проверяет возможных сообщников и связи подозреваемого с исламистами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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