Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Петербургские врачи удалили пенсионерке опухоли общей массой в 18 кг

В Петербурге врачи удалили пенсионерке опухоли общей массой в 18 кг
Telegram-канал «Мариинская больница»

В Петербурге 72-летней женщине удалили несколько опухолей общей массой в 18 кг. Об этом сообщает пресс-служба Мариинской больницы.

Пенсионерка поступила в больницу с затрудненным дыханием, она также не могла сама питаться. После комплексного обследования хирурги выявили у пациентки гигантское новообразование забрюшинного пространства размером 40 на 30 сантиметров — оно проросло в ободочную кишку. Также обнаружили еще две опухоли. Одна размером 15 на 10 сантиметров вовлекла мочевой пузырь, а вторая оказалась без инвазии. Кроме того, в желудке обнаружилась стенозирующую опухоль, которая не пропускала эндоскоп.

Операция по удалению новообразований длилась более шести часов. Хирурги удалили все опухоли с резекцией ободочной кишки и мочевого пузыря, а также провели субтотальную дистальную резекцию желудка.

Сейчас состояние пациентки уже стабилизировалось. Она самостоятельно ест и справляется с физиологическими потребностями.

Ранее пациентке вырезали 15-килограммовую опухоль яичника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!