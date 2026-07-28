Петербургские врачи удалили пенсионерке опухоли общей массой в 18 кг

В Петербурге 72-летней женщине удалили несколько опухолей общей массой в 18 кг. Об этом сообщает пресс-служба Мариинской больницы.

Пенсионерка поступила в больницу с затрудненным дыханием, она также не могла сама питаться. После комплексного обследования хирурги выявили у пациентки гигантское новообразование забрюшинного пространства размером 40 на 30 сантиметров — оно проросло в ободочную кишку. Также обнаружили еще две опухоли. Одна размером 15 на 10 сантиметров вовлекла мочевой пузырь, а вторая оказалась без инвазии. Кроме того, в желудке обнаружилась стенозирующую опухоль, которая не пропускала эндоскоп.

Операция по удалению новообразований длилась более шести часов. Хирурги удалили все опухоли с резекцией ободочной кишки и мочевого пузыря, а также провели субтотальную дистальную резекцию желудка.

Сейчас состояние пациентки уже стабилизировалось. Она самостоятельно ест и справляется с физиологическими потребностями.

Ранее пациентке вырезали 15-килограммовую опухоль яичника.