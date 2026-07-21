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Пациентке вырезали 15-килограммовую опухоль яичника

Today: женщине удалили 15-кг опухоль яичника, пока она была в сознании
Shutterstock

Хирурги итальянской больницы Ospedale Maggiore della Carità в Новаре удалили опухоль яичника весом 15 килограммов, не погружая пациентку в общий наркоз. Шестидесятишестилетняя женщина оставалась в сознании на протяжении всей трехчасовой операции. Об этом сообщает портал Today.

Пациентка поступила в больницу с резким увеличением объема живота. КТ-исследование выявило солидно-кистозную опухоль яичника диаметром около 40 сантиметров, занявшую всю брюшную полость и сдавившую крупные сосуды, в том числе нижнюю полую вену — главный путь возврата крови к сердцу. Давление опухоли спровоцировало тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), из-за чего немедленная операция оказалась невозможной. Команда терапевтов под руководством профессора Мауро Кампанини сначала устранила тромбоз, и лишь после этого хирурги смогли оперировать.

Общий наркоз при такой анатомии оставался слишком рискованным. «Масса уже оказывала огромное давление на нижнюю полую вену. Полное погружение в наркоз и перевод на искусственную вентиляцию легких грозили фатальным падением артериального давления», — объяснила анестезиолог Франческа Бертольдо. Вместо этого применили эпидуральную анестезию: катетер, аналогичный используемому при обезболивании родов, заблокировал чувствительность в нижней части тела. Пациентка оставалась полностью в сознании.

Хирурги под руководством профессора Даниелы Сурико сделали небольшой разрез и откачали жидкую часть кисты через специальную иглу, предотвращавшую вытекание содержимого в брюшную полость. Уменьшившуюся в объеме опухоль извлекли целиком.

«Самым сложным оказалось отделение опухоли от мочевого пузыря и кишечника. Удаление образования таких размеров вызывает резкий перепад давления, который может дестабилизировать работу сердца», — рассказала Сурико.

Пациентка не испытывала боли — только ощущение давления. По словам Бертольдо, команда непрерывно разговаривала с ней, «превратив ситуацию крайнего напряжения в момент человеческого и клинического сотрудничества». После операции осложнений не возникло, через восемь дней женщина вернулась домой. По данным итальянских онкологов, рак яичников ежегодно выявляют более чем у 5 400 женщин в Италии; в 80% случаев диагноз ставится поздно из-за неспецифических симптомов и отсутствия скрининговых тестов.

Ранее был найден способ предсказать болезни сердца за 15 лет до появления первых симптомов.

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