В Ярославской области люди застряли на колесе обозрения

В Ярославской области люди застряли на высоте в несколько десятков метров на колесе обозрения. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент случился в Волжском парке в городе Рыбинске. Колесо обозрения, на котором находились люди, внезапно замерло, а посетители остались висеть в кабинках на высоте. Электрики попытались перезапустить механизм, но у них ничего не вышло.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты приняли решение эвакуировать людей с помощью автолестницы с люлькой. Пожилую женщину спустили на землю с высоты 12-15 метров, а семью из четырех человек, включая десятилетнюю девочку и семилетнего мальчика, снимали с 35-метровой высоты.

Всего с аттракциона сняли пять человек. В спасении людей участвовали шесть единиц техники и 13 сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Калуге люди застряли на колесе обозрения из-за внезапного отключения света.