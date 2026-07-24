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Общество

Сибирячка совращала малолетнюю девочку и предстала перед судом

В Новосибирске девушку лишили свободы за совращение несовершеннолетней
РИА «Новости»

В Новосибирске суд вынес приговор девушке, обвиняемой в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает НГС со ссылкой на управление судебного департамента региона.

По данным суда, сибирячка вступила в интимные отношения с девочкой в возрасте от 12 до 14 лет, а также совершила развратные действия (ч. 2, 3 ст. 134 и ч. 2 ст. 135 УК РФ).

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ей назначили 3 года 2 месяца колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Подробности дела в ведомстве не раскрыли.

До этого в Крыму мужчина показывал порно подросткам на стадионе. По данным следствия, в октябре и ноябре 2025 обвиняемый на стадионе в селе Михайловка развращал несовершеннолетних. 41-летний мужчина показывал 13-летним школьникам порнографические материалы. Его взяли под стражу по обвинению в развратных действиях.

Ранее мужчину посадили в тюрьму за отправку 527 непристойных сообщений 9-летней девочке.

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