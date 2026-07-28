Диетолог объяснила, какой чай полезнее — пакетированный или листовой

Чай остается одним из самых популярных напитков в мире, и многие задаются вопросами — есть ли принципиальная разница между пакетированным и листовым чаем, и какой из них полезнее? Ответ на них в беседе с «Газета.Ru» дала терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам специалиста, если пакетированный чай изготовлен из качественного чайного листа, а не из чайной пыли и производственных остатков, по содержанию полезных веществ он практически не уступает листовому. Зеленый и черный чай независимо от формы содержат полифенолы, катехины и другие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Однако, как отметила врач, на практике листовой чай чаще оказывается более качественным.

«Для его производства обычно используют цельные или крупные фрагменты листьев, тогда как в пакетиках нередко находится мелкоизмельченное сырье. За счет этого пакетированный чай заваривается быстрее и получается более насыщенным, но при длительном хранении измельченные листья быстрее теряют часть ароматических веществ и некоторых биологически активных компонентов», — рассказала Устинова.

Еще один вопрос, который часто вызывает беспокойство, — материал самих пакетиков. Современные качественные производители используют бумагу или безопасные пищевые материалы. Однако дешевые варианты могут содержать синтетические компоненты, поэтому лучше отдавать предпочтение продукции известных брендов, соблюдающих стандарты безопасности.

Кроме того, считается, что пакетированный чай менее полезен из-за наличия красителей или ароматизаторов. На самом деле классический черный или зеленый чай их не требует. Если в составе присутствуют ароматизаторы, подсластители или большое количество фруктовых добавок, это уже отдельный продукт, который нельзя сравнивать с обычным чаем.

Также, по словам диетолога, стоит обращать внимание и на способ приготовления. Слишком крепкий чай, независимо от того, листовой он или пакетированный, содержит больше кофеина и дубильных веществ, которые у некоторых людей могут вызывать учащенное сердцебиение, раздражение слизистой желудка или снижать усвоение железа. Особенно это касается людей с гастритом, язвенной болезнью или железодефицитной анемией», — предупредила Устинова.

Ранее врач рассказала, сколько в день можно пить чая.