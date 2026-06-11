Врач рассказала, сколько в день можно пить чая

Рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2–4 чашки в день. Этот напиток способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова.

Так, полифенолы — природные соединения, содержащиеся в чае, — обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Их воздействие рассматривается как возможный механизм, который помогает защищать клетки организма человека от повреждений свободными радикалами, что способствует снижению развития хронических заболеваний. Кроме того, эти вещества помогают уменьшить окисление «плохого» холестерина, что рассматривается как один из факторов, способствующих снижению риска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Также отмечается, что полифенолы могут проявлять противоопухолевую активность, влияя на клеточный цикл в раковых клетках.

«Избыток чая, в свою очередь, способен приводить к ряду негативных последствий для здоровья. При регулярном чрезмерном употреблении этого напитка в организм поступает большое количество фторидов, что в некоторых случаях может способствовать развитию флюороза — заболевания, при котором происходит поражение зубов и костной ткани, особенно в регионах с повышенным уровнем фтора в воде. В чае также содержится кофеин — в среднем 30–50 мг на чашку. При употреблении более 400 мг кофеина, что соответствует примерно 6–8 чашкам чая, возможно повышение артериального давления, ощущение учащения сердцебиения, появление тревожности, бессонницы, повышенной возбудимости», — напомнила врач.

Важно отметить, что детям рекомендуется пить не более 1–2 чашек чая в день, чтобы избежать негативного воздействия кофеина. Беременным женщинам рекомендуется контролировать общее потребление кофеина из всех источников, включая и чай, поскольку избыток этого вещества ассоциирован с повышенным риском задержки роста плода и низкой массы тела новорожденного. Безопасной нормой для беременных считается употребление до 200 мг кофеина в сутки.

«Что касается травяных чаев: они представляют собой настои различных растений, которые существенно отличаются по составу и действию. В отличие от черного и зеленого чая, большинство из них не содержит кофеин, поэтому они могут использоваться как альтернатива при его ограничении. Стоит подчеркнуть, что единой доказательной базы для травяных чаев как группы не существует: их эффекты и безопасность зависят от конкретного растения. При подборе травяного чая особенно важно учитывать индивидуальные особенности организма, например такие как наличие аллергии или непереносимости, чтобы избежать негативных последствий для здоровья», — подчеркнула эксперт.

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