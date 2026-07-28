В России сменились лидеры по росту зарплат: рабочие обогнали IT

Во втором квартале 2026 года российский рынок труда окончательно подтвердил структурный сдвиг: работодатели повышают зарплаты не самым престижным профессиям, а тем специалистам, которых сложнее всего найти. Об этом «Газете.Ru» рассказала Илона Платонова, менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос».

По ее словам, сегодня наиболее заметная конкуренция за кадры развернулась в промышленности, производстве и инфраструктурных отраслях.

Средняя заработная плата за квартал выросла на 1,9% по данным Росстата и на 3–6% по данным рекрутинговых платформ. По сравнению с прошлым годом темпы замедляются. Однако в дефицитных профессиях темпы роста заработных плат остаются двузначными.

«Рабочие профессии закрепили лидерство в зарплатной гонке. По данным «Адвирос», средний доход сварщика достиг около 210 тыс. рублей, а на отдельных вахтовых проектах — 400–600 тыс. рублей в месяц. Высокие зарплатные предложения также получают водители категории Е, машинисты спецтехники, сервисные инженеры и специалисты по ремонту промышленного оборудования. С развитием складской логистики и маркетплейсов продолжается бум спроса на водителей погрузчиков, штабелеров и ричтраков, зарплаты доходят до 200 тыс. рублей», — поделилась эксперт.

В то же время рынок IT постепенно входит в новую фазу, массового роста зарплат уже не наблюдается. Высокий уровень зарплатных предложений остается только на точечные роли в сферах информационной безопасности, архитектуры ИТ-систем и аналитики корпоративных данных.

«Происходящие изменения свидетельствуют о смене самой логики формирования заработных плат. Сегодня уровень дохода определяется не престижностью профессии, а ее дефицитностью и влиянием на непрерывность бизнеса. Работодатель готов существенно повышать предложение там, где простой производства или отказ оборудования обходится дороже, чем увеличение фонда оплаты труда. Именно поэтому наиболее заметный рост зарплат наблюдается в рабочих, инженерных и сервисных специальностях. Рынок начинает оценивать не статус профессии, а стоимость ее отсутствия для бизнеса», — отмечает Илона Платонова.

В третьем квартале 2026 года компании продолжат точечный наем и удержание существующего персонала. Рынок войдет в фазу «стабилизации зарплат» — общий номинальный рост будет существенно ниже темпов 2024–2025 годов. По прогнозу кадровой компании «Адвирос», рост зарплат останется адресным и будет зависеть от сложности замещения конкретной профессии.

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