Россиян предупредили о риске спешки с увольнением в 2026 году

HR-эксперт Попов: сейчас выгодно расти внутри компании, а не искать новую работу

Несмотря на тысячи открытых вакансий, российский рынок труда переживает непростой период перестройки. Компании не могут найти нужных специалистов, а соискатели — подходящую работу. Почему в 2026 году не стоит принимать решение об увольнении импульсивно, рассказал «Газете.Ru» Антон Попов, HR-бизнес-партнер X5.

С начала года вакансий по-прежнему много, но найм замедляется. Спрос смещается в сторону цифровых, инженерных и управленческих компетенций, а кандидатов больше в административных и бэк-офисных функциях. Возникает дисбаланс: вакансии не соответствуют опыту большинства соискателей.

«Ощущение широкого выбора работы сегодня во многом иллюзия, — объясняет Попов. — Разрыв будет сохраняться как минимум до конца 2026 года».

Представителям рабочих специальностей проще решиться на переход: рынок остается благоприятным. Производственные предприятия и инфраструктурные проекты испытывают потребность в инженерах и специалистах по ремонту. Для офисных сотрудников ситуация сложнее. Компании пересматривают внутренние процессы и ищут способы работать эффективнее.

«Сейчас рынок формируется за счет запроса отраслей. Например, для ритейла ценность приобретают специалисты, способные понимать бизнес, управлять проектами и внедрять цифровые решения», — подчеркивает Попов.

Расти внутри — не компромисс, а стратегия. Бизнес реже пытается решать кадровые проблемы за счет расширения штата, делая ставку на обучение сотрудников и развитие внутренних компетенций. Время поиска офисной позиции занимает не менее полугода, поэтому спешить с увольнением рискованно.

Перед увольнением стоит проверить востребованность через собеседования, изучить ситуацию у конкурентов и оценить финансовую подушку. При выборе работодателя важна устойчивость отрасли. Лучше всего защищены сферы повседневного спроса — продовольственный рынок, логистика, производство, торговля.

Из-за развития ИИ резюме стали однотипными. Работодателям важнее умение кандидата убедительно говорить об опыте и понимать результаты своей работы. Реальным преимуществом становятся участие в значимых проектах и способность презентовать экспертизу. Стоит активнее использовать нетворкинг и выходить на людей, принимающих решения.

«Спешка на рынке труда сейчас опасна, — резюмирует Попов. — Лучше пересмотреть свою роль внутри компании, чем рисковать полугодовым поиском новой позиции».

Ранее выяснилось, что страх выгорания у россиян превысил страх увольнения в 2026 году.