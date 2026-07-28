Названа возможная причина взрыва в ТЦ в Японии после землетрясения

Kyodo: утечка газа могла быть причиной взрыва в ТЦ в Японии после землетрясения

Причиной взрыва в торговом центре в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после землетрясения могла стать утечка газа. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

«Взрыв в торговом центре после землетрясения магнитудой 7,1, предположительно, был вызван утечкой газа», — говорится в материале.

Днем 28 июля телеканал NHK со ссылкой на оператора комплекса сообщал, что в здании торгового центра Aeon Mall Kumamoto в поселке Касима японской префектуры Кумамото на острове Кюсю произошел взрыв после землетрясения. Так, по данным журналистов, примерно в 18.00 (12.00 мск) в пожарные службы поступило несколько сообщений о том, что в торговом центре раздался звук взрыва и поднялся дым.

На кадрах, опубликованных NHK, видно, что часть внешней стены торгового центра обрушилась. Также заметно отверстие в кровле здания. После этого местный телеканал Fuji сообщил, что спасти не удалось по меньшей мере несколько человек.

28 июля на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро выпущено предупреждение об угрозе цунами.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.