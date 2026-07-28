Семилетний мальчик попал в больницу, покурив электронную сигарету и выпив энергетик

На Украине мальчик попал в больницу после электронной сигареты и энергетика

На Украине семилетний мальчик покурил электронную сигарету, выпил энергетик и оказался в больнице. Об этом сообщает «Закарпатье онлайн».

Инцидент произошел в Ужгороде. Ребенок ощутил недомогание, после чего ему вызвали скорую помощь. Медики оказали малолетнему неотложную помощь на месте и экстренно доставили его в городскую детскую клиническую больницу.

О случившемся сообщили в полицию. Правоохранители в данный момент устанавливают, как школьник получил доступ к электронной сигарете и энергетическим напиткам — в каком количестве он их употребил также неизвестно.

До этого российский подросток оказался в больнице после восьми банок энергетика и стакана кофе. Он выпил все эти напитки после ссоры с подругой, чтобы «быть на подъеме».

Ранее сообщалось, что мальчик оказался в реанимации, выпив два ледяных напитка в жару.