Психолог назвала причины стремления зумеров к личному комфорту на работе

Зумеры стали первым поколением «сытых детей», у которых было все необходимое для удобства. На фоне этого молодые люди начали стремиться к личному комфорту во всем, в том числе и в работе. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

«Это первое поколение детей, у которых было изобилие игрушек, которые получали гораздо больше, чем предыдущие поколения, которые не имели свободного времени, потому что они постоянно чем-то занимались, у которых хуже социальные навыки, потому что их приучали к развитию, а не к общению», — объяснила специалист.

По словам эксперта, зумеры отличаются инфантильным подходом к работе и собственным потребностям, поскольку взрослые учили их тому, что важно всегда создавать максимально комфортные для себя условия.

Лейкина придерживается мнения, что стоит научить молодое поколение уважать работу и научиться хорошо выполнять свои обязанности. В таком случае работодатели могут начать идти навстречу работникам.

Организационный психолог, системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова до этого говорила, что к 25 годам многие молодые люди подходят уже уставшими из-за множества причин. По ее словам, немаловажную роль играет то, что их желания долго оставались без внимания. Пока от ребенка требовали достижений и хороших результатов, его внутренние потребности отходили на второй план. Теперь этот внутренний ребенок хочет заботы, удовольствия, вкусной еды, красивых вещей и возможности жить не только ради будущего.

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