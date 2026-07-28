Спрос на фильмы о вере в России вырос вдвое с начала года

С начала года спрос на фильмы о вере взлетел вдвое

28 июля в России отмечается День Крещения Руси. Как рассказали «Газете.Ru» аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН», в первом полугодии 2026 года количество зрителей фильмов о вере на «КИОН» выросло на 28%, а число просмотров — на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Самым популярным фильмом о вере стал «Плотник» (2022) — драма о семье, которая, столкнувшись с тяжелыми жизненными испытаниями, пытается обрести внутреннюю опору и сохранить веру.

Второе место заняла романтическая комедия «Страсти по Матвею» (2023) о молодом алтарнике, оказавшемся перед выбором между служением и личным счастьем. Третью строчку заняла семейная анимационная картина «Сказ о Петре и Февронии» (2017), основанная на житии православных покровителей семьи, любви и верности.

В десятку самых популярных также вошли «Поп» (2009), «Молчание» (2016), «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца» (2025), «Изгнание» (2007), «Зов мести» (2022), «Василий Острожский. Книга чудес» (2023) и «Вечное новое» (2022).

Аналитики считают, что интерес к религиозному контенту носит ярко выраженный сезонный характер. Ежегодно в период Рождества Христова просмотры таких фильмов увеличиваются примерно в четыре раза относительно среднего уровня: в 2025 году рост составил 4,5 раза, а в 2026 году — 4 раза.

Самый большой всплеск за весь исследуемый период пришелся на День семьи, любви и верности. В 2025 году просмотры фильмов о вере в этот праздник выросли в 12 раз по сравнению со средним уровнем, а в 2026 году — в два раза.

Пасха также остается одним из главных периодов роста интереса к религиозному контенту. В 2025 году в праздник просмотры фильмов о вере были в 9 раз выше среднего уровня. В 2026 году Пасха вновь стимулировала интерес аудитории: среднее количество просмотров на одного пользователя выросло на 29%.

Еще один заметный всплеск пришелся на День Победы — в этот день просмотры религиозного контента оказались на 86% выше среднего уровня.

Основную аудиторию фильмов о вере составляют зрители 35–54 лет, при этом интерес мужчин и женщин к такому контенту практически одинаков. Наиболее активно фильмы этой тематики смотрят жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

При этом зрители чаще выбирают не документальные фильмы или биографические картины о святых, а художественное кино, в котором темы веры, нравственного выбора и духовного поиска раскрываются через судьбы героев.

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