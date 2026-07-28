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Общество

Российский подросток набросился на мужчину за просьбу не бросать петарды и попал на видео

В Сургуте подросток набросился на мужчину за просьбу не бросать петарды

В Сургуте несовершеннолетний набросился на мужчину с кулаками из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «Муксун.ФМ».

Инцидент произошел в сквере, расположенном возле ДК «Строитель». Предварительно, компания подростков бросала петарды — мужчина подошел к ним и попросил перестать это делать. После этого один из юношей набросился на него с кулаками и стал наносить удары, пострадавший упал.

Полицейские организовали проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Хабаровске девушка получила кулаком в глаз от мужчины, с которым отказалась знакомиться. Из-за этого очки девушки разбились, одна бровь оказалась рассечена и образовался большой синяк.

Ранее сообщалось, что в ХМАО толпа подростков избила мужчину из-за замечания.

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