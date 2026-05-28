В Хабаровске девушка получила кулаком в глаз от мужчины, с которым отказалась знакомиться

В центре Хабаровска мужчина ударил девушку, которая отказалась с ним знакомиться, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что неадекватный мужчина в нетрезвом состоянии подошел к двум подругам на Комсомольской площади. Девушки пытались уйти и отказывались с ним знакомиться. Тогда мужчина начал их оскорблять и угрожать, а потом ударил одну из подруг в глаз. Из-за этого очки девушки разбились, одна бровь оказалась рассечена и образовался большой синяк.

В посте говорится, что за девушку заступился прохожий. Он догнал напавшего и снял его на видео. Полицию сразу вызвали на место происшествия, но в течение двух часов никто не приехал. Тогда пострадавшая сама отправилась в участок писать заявление. Ударившего ее мужчину разыскивают.

В марте в Челябинске мужчина набросился на 28-летнюю незнакомку за то, что та отказалась знакомиться с его другом. Инцидент произошел у подземного перехода, когда женщина поднималась наверх. К ней подошел мужчина и попытался познакомиться. Получив отказ, незнакомец начал агрессивно высказываться в отношении женщины.

Затем к ним приблизился спутник агрессора. Он тоже стал оскорблять женщину, после чего снял очки и ударил ее своей головой в голову. Пострадавшая дала сдачи, после чего получила еще один удар. Затем оба нападавших скрылись в переходе.

