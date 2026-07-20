В ХМАО толпа подростков избила мужчину из-за замечания

В Сургуте подростки набросились на мужчину из-за замечания о шуме

В ХМАО подростки напали на мужчину во дворе дома, когда он сделал им замечание из-за шума. Об этом сообщается в Telegram-канале «К-Информ Сургут».

Инцидент произошел во дворе ома по Тюменскому тракту. Конфликт начался после того, как мужчина сделал компании молодых людей замечание из-за шума. Несколько парней набросились на него и начали избивать руками и ногам, за происходящим наблюдали девушки, находившиеся рядом с юношами.

Несмотря на полученные удары, мужчина смог самостоятельно подняться с земли и покинуть место происшествия, но с трудом держался на ногах. По данным URA.ru, по факту произошедшего проверку проводят полиция и прокуратура проводят проверку.

До этого в Петрозаводске 15-летняя девочка избивала прохожих и угодила под суд.

Ранее в Подольске двое мужчин избили подростка за отказ купить алкоголь.