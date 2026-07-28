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Общество

«Кризисную группу СК SOS» объявили экстремистской организацией в России

Осторожно, новости: кризисную группу СК SOS объявили экстремистской организацией
Brian Snyder/Reuters

«Кризисную группу СК SOS» (признана в РФ иностранным агентом) (North Caucasus SOS Crisis Group) объявили экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Представители группы утверждают, что данное решение было принято в июле, но узнали о нем почти спустя месяц из письма, которое было направлено директору организации Давиду Истееву.

Правозащитники рассказали, что сейчас готовят апелляцию, хотя и не рассчитывают на отмену решения.

В СК SOS добавили, что из-за нового статуса их работа станет «сложнее и дороже», а собирать пожертвования в России они больше не смогут.

В мае 2023 года Минюст России включил «Кризисную группу СК SOS» в список иностранных агентов, объяснив действия организации пропагандой ЛГБТ-отношений («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) .

«Кризисная группа СК SOS» представляет собой правозащитную организацию, предоставляющую помощь представителям ЛГБТ с Северного Кавказа.

Ранее ЛГБТ-движение «Каллисто» внесли в список террористических организаций.

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