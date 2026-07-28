Врач рассказал, чем опасна алкогольная полинейропатия

Алкогольная полинейропатия — это болезнь нервной системы, которая возникает из‑за чрезмерного употребления спиртного. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«При развитии алкогольной полинейропатии человек при этом может чувствовать слабость в руках и ногах, ощущать покалывание, жжение или боль. Со временем двигаться становится все труднее, а если не заняться лечением, есть риск утратить способность нормально передвигаться и получить инвалидность. Главная причина такой проблемы — регулярное злоупотребление алкоголем. Спирт вредит нервным волокнам: из‑за этого сигналы между телом и мозгом передаются с перебоями. Отсюда и появляются проблемы с чувствительностью и координацией — человек хуже ощущает прикосновения, ему сложнее удерживать равновесие и управлять движениями», — сказал Умнов.

Он обратил внимание, что не существует какой‑то единой «опасной» дозы алкоголя: у одних людей болезнь может появиться раньше от небольшого количества алкоголя, у других — позже от систематического употребления. Все зависит от разных факторов: возраста, пола, наличия хронических болезней и особенностей организма.

«В теле человека нервы выполняют разные задачи. Одни (сенсорные) отвечают за ощущения: например, помогают чувствовать тепло, холод, боль или легкое прикосновение. Другие (двигательные) передают команды от мозга к мышцам — чтобы мы могли ходить, поднимать предметы и делать любые движения. Третьи (вегетативные) незаметно для нас управляют работой внутренних органов: контролируют пульс, давление, потоотделение, пищеварение и так далее. От того, какие именно нервы пострадали, зависят и симптомы болезни. Если затронуты сенсорные нервы, человек может ощущать онемение, «мурашки», жжение, боль, слишком остро реагировать на прикосновения. Иногда появляется странное чувство, будто на руках перчатки, а на ногах носки — хотя на самом деле их нет», — отметил Умнов.

Если повреждены двигательные нервы, появляется слабость в мышцах, нарушается координация, становится трудно делать привычные вещи — например, подняться по лестнице или удержать чашку. В тяжелых случаях возможна даже полная неподвижность.

При поражении вегетативных нервов могут возникать такие проблемы, как плохая переносимость жары, скачки пульса и давления, сильное потоотделение либо, наоборот, чрезмерная сухость кожи, а также нарушения работы кишечника и мочевого пузыря.

«Болезнь бывает двух видов: острой и хронической. Острая форма может проявиться буквально за несколько часов или дней — чаще всего после затяжного запоя, особенно если в организме не хватает витамина В1. Хроническая форма развивается медленно — на протяжении месяцев или даже лет. Часто человек долго не замечает симптомов, пока проблемы не становятся серьезными. Если появились тревожные признаки, важно как можно скорее обратиться к неврологу. Врач осмотрит пациента и проведет нужные проверки. Одно из основных исследований — электронейромиография: оно помогает понять, насколько хорошо нервы и мышцы реагируют на сигналы и передают их», — рассказал Умнов.

Лечение обычно включает прием лекарств: например, антиоксидантов, которые защищают нервные волокна, витаминов группы В для поддержки нервной системы и препаратов, улучшающих кровообращение.

«Но самое важное условие выздоровления — полностью отказаться от алкоголя. Если у человека есть алкогольная зависимость, сначала занимаются ее лечением. При этом стоит помнить: если болезнь зашла слишком далеко и человек практически утратил подвижность, помочь ему будет намного сложнее», — констатировал Умнов.

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