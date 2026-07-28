Женщина связала дочери руки и ноги, привязала ее к столбу и облила горячей водой

В Таиланде женщина ошпарила дочь кипятком и не обращалась к врачам

В Таиланде спасли 13-летнюю девочку, которую мать облила кипятком и несколько дней не показывала врачам, пишет Thaiger.

О случившемся стало известно 23 июля после сигнала от старосты деревни в районе Тонг Пха Пум провинции Канчанабури. На место прибыли спасатели и доставили ребенка в больницу, где ей в настоящее время оказывают помощь из-за обширных ожогов от шеи до спины.

По данным местных властей, инцидент произошел 17 июля. В тот день женщина якобы связала дочери руки и ноги, привязала ее к столбу и облила горячей водой. Сначала она отрицала умышленный характер произошедшего, однако позже признала, что сорвалась из-за семейного конфликта.

31-летней гражданке Мьянмы предъявили обвинения в нарушении иммиграционных правил за незаконный въезд в Таиланд и проживание в нем. Ей также грозит ответственнось за жестокое обращение с несовершеннолетней. Девочка находится под защитой социальных служб.

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