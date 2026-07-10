Отчим два года истязал падчерицу и ставил ее коленями на крупу

В Воронеже будут судить отчима, который два года истязал дочь жены, мужчина бил ребенка и ставил коленями на крупу. Об этом сообщает пресс-служба Левобережного суда города.

По данным суда, с сентября 2022 по апрель 2026 года мужчина систематически наносил побои девочке. Мужчина бил ее ремнем, кабелем от зарядного устройства и заставлял стоять коленями на рассыпанной по полу крупе.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении воронежца было возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетней. Материалы расследования направлены в суд, обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Воронеже пьяная бабушка истязала 11-летнюю внучку и угрожала ей расправой. Об издевательствах узнали педагоги школы и сообщили в правоохранительные органы. Несовершеннолетнюю из семьи изъяли, в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело об истязании.

Ранее в Красноярске лишили свободы мужчину, который годами насиловал падчерицу.