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Общество

В Европе пожаловались на неожиданные последствия антироссийских санкций

BZ: страны Европы не могут использовать российские Ка-32 для тушения пожаров
МЧС России

Европейские страны не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения масштабных лесных пожаров из-за антироссийских санкций. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В материале указывается, что до 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров в Европе, однако теперь ситуация изменилась. Антироссийские санкции мешают покупать запасные части для машин в РФ, а также проводить техобслуживание. Поэтому российские вертолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные регионы, вывели из эксплуатации, отмечает BZ.

По информации журналистов, власти Испании безуспешно пытались добиться смягчения санкций в этом вопросе, в Брюсселе в свою очередь настаивали на покупке европейских аналогов Ка-32, но в итоге эта инициатива провалилась из-за нехватки средств.

Кроме Испании российские вертолеты больше не используют в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре, уточняет BZ.

На прошлой неделе Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета.

Власти Испании объявили режим ЧС в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) из-за ситуации с лесными пожарами. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тыс. человек.

Ранее на юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара.

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