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Общество

Посреди Кемерово навстречу женщине с ребенком выбежал лось-гигант

В Кемерово женщине с ребенком преградил дорогу крупный лось
Caindris/Shutterstock/FOTODOM

Навстречу женщине с ребенком, проезжающим на велосипедах район Шалготарьяна в Кемерово, выбежал лось-гигант. Об этом сообщает Сiбдепо.

В беседе с изданием кемеровчанка рассказала, что увидев животное, пришлось резко развернуться и рвануть в объезд.

«Я сразу же давай разворачиваться и объезжать через ботанический сад, чтобы до дома доехать», — поделилась она.

В результате инцидента никто не пострадал. Женщина при этом возмущена тем, что гость из Тайги разгуливал прямо в черте города и мог спровоцировать серьезное ДТП.

В конце июня в Смоленской области вышедший на федеральную трассу лось спровоцировал массовую аварию.

Происшествие случилось на 328-м километре федеральной трассы М-1, где столкнулись два легковых и одно грузовое авто. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась троим людям.

Ранее водителям объяснили, как действовать при ДТП с дикими животными на трассе.

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