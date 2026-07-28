Хозяева воссоединились с собакой, пропавшей пять лет назад

Собака, пропавшая в 2021 году, нашлась в 1000 км от дома и вернулась в семью

В США семья из Небраски спустя пять лет вернула домой пропавшую собаку, пишет UPI.

Пса по кличке Чонг нашли в Индиане, возле стоянки грузовиков в Питтсборо, примерно в 1000 км от дома, и отдали в приют округа Хендрикс. Хозяйка животного, Инмакулада Джекман, рассказала, что Чонг сбежал в 2021 году, и все эти годы семья продолжала поиски.

«Мы все еще ездили в наш старый район, объезжали его и смотрели, не увидим ли мы кого-нибудь, кто выгуливал бы его, или не бегает ли он где-нибудь поблизости», — призналась Джекман.

О находке она узнала из сообщения знакомого, который увидел публикацию приюта в соцсетях.

Возврат задержался из-за микрочипа, который собаке установили уже после пропажи и на другого владельца. Сначала приют связался именно с ним, но не получив отклика, передал пса его бывшим хозяевам.

Джекман приехала в Индиану за питомцем, который ее сразу узнал. Что происходило с ним в течение пяти лет остается загадкой, но женщина говорит, что она и ее семья просто счастливы видеть его дома.

Ранее пропавшая собака нашлась в 1600 км от дома.