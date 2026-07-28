В ГД поддержали решение СК считать использование VPN отягчающим обстоятельством

Первый зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев заявил телеканалу Zvezdanews, что Госдума поддержала решение Следственного комитета (СК) РФ считать использование нейросетей и VPN отягчающим обстоятельством для преступников.

По его словам, искусственный интеллект генерирует качественные дипфейки, все больше людей верят им, не проверяя источники.

«Мы уже видим, как ИИ помогает мошенникам подделывать голоса и изображения родственников, а украинскому ЦИПСО — генерировать довольно качественные дипфейки. Если инструмент оказывается в руках преступника — это оружие. Логика ровно та же, что и с обычным оружием <...> С ИИ должно быть так же», — пояснил Ткачев.

Он также напомнил слова создателя ChatGPT Сэма Альтмана о том, что технология ИИ подошла к тому моменту, когда система становится сверхразумной и полностью автономной.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование во время совершения преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

Глава СК уточнил, что в законопроекте речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей. По его словам, данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем преступлениям, где ИКТ и ИИ выступают главным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, в кибермошенничестве.

Ранее Бастрыкин рассказал, кому не грозит наказание за терроризм.