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Политика

В ГД поддержали решение СК считать использование VPN отягчающим обстоятельством

Депутат Ткачев: нейросети и VPN — отягчающее обстоятельство для преступника
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Первый зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев заявил телеканалу Zvezdanews, что Госдума поддержала решение Следственного комитета (СК) РФ считать использование нейросетей и VPN отягчающим обстоятельством для преступников.

По его словам, искусственный интеллект генерирует качественные дипфейки, все больше людей верят им, не проверяя источники.

«Мы уже видим, как ИИ помогает мошенникам подделывать голоса и изображения родственников, а украинскому ЦИПСО — генерировать довольно качественные дипфейки. Если инструмент оказывается в руках преступника — это оружие. Логика ровно та же, что и с обычным оружием <...> С ИИ должно быть так же», — пояснил Ткачев.

Он также напомнил слова создателя ChatGPT Сэма Альтмана о том, что технология ИИ подошла к тому моменту, когда система становится сверхразумной и полностью автономной.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование во время совершения преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

Глава СК уточнил, что в законопроекте речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей. По его словам, данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем преступлениям, где ИКТ и ИИ выступают главным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, в кибермошенничестве.

Ранее Бастрыкин рассказал, кому не грозит наказание за терроризм.

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