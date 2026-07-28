В Подмосковье подросток отдал мошенникам ₽75 млн из родительского сейфа

Трое жителей Москвы арестованы за то, что выманили у 18-летнего подростка из Подмосковья 75 млн рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники действовали поэтапно. Сначала лжесотрудник военкомата выманил у подростка код из СМС, затем лжеправоохранители сообщили о взломе его аккаунта налогоплательщика и переводе денег лицу в федеральном розыске. Запугав уголовной ответственностью, они убедили юношу передать все сбережения и ценности для «декларирования».

В МВД уточнили, что в первый день курьер забрал у подростка более 43 млн рублей. На следующий день другой посыльный проник в жилище, вскрыл сейф родителей жертвы и забрал деньги и ювелирные украшения, которые затем передал третьему соучастнику. Позже участников «криминального трио» задержали.

«Ими оказались жители Москвы в возрасте 20 лет и 21 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как выяснилось, аферисты сами стали жертвами мошенников и были вовлечены в схему по аналогичному сценарию. По данным МВД, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранты заключены под стражу.

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