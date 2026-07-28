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Общество

Мошенники придумали новые схемы обмана россиян перед 1 сентября

Депутат Ветров: мошенники завлекают россиян дешевыми товарами к 1 сентября
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии нового учебного года мошенники обрушили на россиян новые схемы обмана, направленные главным образом на учащихся и их родителей. В том числе они завлекают своих жертв обещаниями распродаж и огромными скидками на товары для школы, сообщил RT депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Он призвал не доверять обещаниям огромных скидок и распродаж, предупредив, что за такими предложениями чаще всего стоят скамеры и создатели фишинговых сайтов. Переходя по ссылке можно передать в руки аферистам личные данные и все сбережения с банковских карт.

Также Ветров посоветовал не доверять рекордно низким ценам на гаджеты, отметив, что аферисты часто продают старую или фальшивую технику под видом новой. Важно не вступать в разговоры с так называемыми «представителями» школы или Минобра, которые могут, например, позвонить с целью якобы уточнить данные ребенка или решить финансовые вопросы, отметил специалист.

«Никакие финансовые вопросы по телефону не решаются — это мошенники», — заключил Ветров.

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