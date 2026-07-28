Историю России в интерактивном формате представили в Сириусе

Мобильный исторический парк «Россия — Моя история» начал работу на федеральной территории Сириус. Новый интерактивный маршрут охватывает почти 1000-летнюю историю страны — от становления Древней Руси до освоения космоса — и рассчитан на посетителей разных возрастов, сообщили организаторы.

Выставка размещена в трех вагонах мобильного комплекса. Два занимают тематические экспозиции, посвященные четырем крупным периодам отечественной истории — Древней Руси, Русскому царству, Российской империи и СССР, еще один оборудован под кинолекторий.

Уточняется, что экспозиция построена так, чтобы дети и взрослые могли проходить ее вместе и взаимодействовать с материалом на разных уровнях.

Кроме того, для юных посетителей на площадке подготовлены интерактивные задания, а взрослым предлагается проследить взаимосвязь между ключевыми историческими эпохами и событиями.

Осмотр экспозиции, как сообщается, стартует с эпохи Древней Руси. Здесь посетителей знакомят с первыми веками российской государственности, восточнославянскими племенами и торговым путем «из варяг в греки».

Один из интерактивов позволяет самостоятельно провести древнерусскую ладью по историческому маршруту. Также через историю Анны Ярославны раскрываются темы Крещения Руси, развития письменности и международных связей, а отдельное задание предлагает расшифровать фрагмент «Русской Правды».

Завершает раздел эпоха Ивана III, посвященная объединению русских земель и укреплению централизованного государства.

Следующий блок выставки рассказывает о Русском царстве. История Смутного времени представлена через судьбу Дмитрия Пожарского, государственные преобразования XVII века — через деятельность Афанасия Ордина-Нащокина.

Особое место занимает эпоха Петра I. С помощью лидаров и интерактивных экранов посетители могут управлять корабельными пушками во время Азовских походов, знакомясь с историей создания российского флота, военных и государственных реформ.

Экспозиция, посвященная Российской империи, знакомит посетителей с эпохой Екатерины II, развитием культуры, образования и укреплением государства. Через историю Сергея Трубецкого раскрываются события, связанные с движением декабристов, а судьба Николая Пирогова позволяет узнать о Крымской войне, обороне Севастополя и развитии отечественной медицины.

Отдельный мультимедийный раздел посвящен фотографу Сергею Прокудину-Горскому: с помощью специальных фонарей посетители могут «проявить» исторические снимки и сравнить их с современными видами тех же мест.

Финальная часть маршрута «Россия — Моя история» посвящена XX веку. Здесь представлены электрификация страны, индустриализация, культура Серебряного века, события Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Один из интерактивов позволяет самостоятельно собрать электрическую цепь и запустить освещение, а завершает экспозицию раздел, посвященный советской космической программе и Сергею Королеву, где посетителям предлагают собрать схему ракеты.

Как отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, глава Ассоциации исторических парков «Моя история» Иван Есин, современный формат помогает сделать историческое просвещение интересным для людей разных поколений.

«Ребенка может сначала увлечь возможность самому запустить электричество или собрать схему ракеты, взрослого — исторический контекст, стоящий за этим заданием. Но в итоге они проходят один маршрут и вместе видят, как от первых этапов государственности страна пришла к большим научным и технологическим достижениям», — подчеркнул Есин.

Продолжить знакомство с историей России можно в отдельном кинолектории, где демонстрируются короткометражные фильмы циклов «Культура в лицах» и «Наука в лицах», посвященные выдающимся деятелям России. Продолжительность каждого фильма составляет около 15 минут.

Организаторы добавили, что мобильный исторический парк «Россия — Моя история» будет работать в Сириусе до середины осени. Посетить площадку можно бесплатно после предварительной регистрации.

Сообщается также, что в этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» парками «Россия — Моя история» инициировано обновление экспозиций».