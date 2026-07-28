Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Петербурге пара избила и расцарапала полицейских

Мужчину и женщину задержали за нападение на полицейских в Петербурге
Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины и женщины, которых подозревают в применении насилия к сотрудникам полиции, сообщает СУ СКР по городу.

Инцидент произошел 26 июля во дворе дома на Ленинском проспекте. Нападение на правоохранителей было совершено, когда они пытались пресечь административное правонарушение.

По данным следствия, женщина не менее двух раз ударила полицейскую ладонями по предплечьям и расцарапала ей шею. В это же время мужчина, по версии следствия, не менее восьми раз ударил сотрудника полиции кулаками по голове и еще трижды — в грудь.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти группой лиц). Оба фигуранта задержаны, с ними проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее пьяный россиянин повалил полицейского на землю.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!