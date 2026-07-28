В Петербурге пара избила и расцарапала полицейских

Мужчину и женщину задержали за нападение на полицейских в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины и женщины, которых подозревают в применении насилия к сотрудникам полиции, сообщает СУ СКР по городу.

Инцидент произошел 26 июля во дворе дома на Ленинском проспекте. Нападение на правоохранителей было совершено, когда они пытались пресечь административное правонарушение.

По данным следствия, женщина не менее двух раз ударила полицейскую ладонями по предплечьям и расцарапала ей шею. В это же время мужчина, по версии следствия, не менее восьми раз ударил сотрудника полиции кулаками по голове и еще трижды — в грудь.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти группой лиц). Оба фигуранта задержаны, с ними проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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