«Илон Маск» из интернета дважды обманул одну и ту же пенсионерку

Мошенники общались с пенсионеркой, выдавая себя за Маска, вымогая у нее деньги

В Японии задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в участии в афере. По версии полиции, преступная группа выдавала себя за Илона Маска и убедила 65-летнюю женщину, что у нее завязались отношения с американским миллиардером, пишет Cdsb.

Подозреваемого Рёю Оно арестовали 24 июля в префектуре Кумамото. Следствие считает, что он действовал вместе с сообщниками, которые создавали поддельные аккаунты Маска в соцсетях и связывались с поклонниками предпринимателя.

Одной из жертв стала 65-летняя жительница города Камикуса. Собеседник признавался женщине в любви, говорил, что она ему нужна, а затем начал просить деньги.

Чтобы сделать историю убедительнее, мошенники, по данным полиции, использовали искусственный интеллект. Более того, с ней устроили видеозвонок, во время которого собеседник с помощью ИИ выдавал себя за Маска.

Женщина поверила, что действительно общается со знаменитым предпринимателем, и начала переводить деньги. Однако в итоге она заподозрила обман и обратилась в полицию. Несмотря на это, японка не прекратила общение и снова отправила им деньги.

Всего женщина совершила шесть переводов на общую сумму 1,85 млн иен. Полиция рассматривает дело как деятельность организованной анонимной преступной группы и устанавливает других возможных участников.

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