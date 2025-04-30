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Соцсети удивил двойник Илона Маска

The Indian Express: певец из Люксембурга удивил людей схожестью с Илоном Маском
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officialhugoone/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Mario Anzuoni/Reuters

Соцсети удивил певец из Люксембурга, которого люди прозвали двойником главы Tesla Илона Маска, пишет The Indian Express.

Хьюго Ван из Люксембурга стал звездой соцсетей, но не благодаря своей музыке, а из-за поразительного сходства с Илоном Маском. Однако сам артист вовсе не рад такому сравнению и называет его даже не лестным.

По его словам, первые упоминания о сходстве прозвучали еще в 2018 году, а с тех пор подобные инциденты стали регулярными. Где бы он ни находился — в продуктовом магазине, кафе или на вечеринке — к нему подходят незнакомцы, уверенные, что перед ними генеральный директор Tesla.

«Я просто живу своей жизнью, и вдруг кто-то подбегает ко мне и кричит: «Эй, ты Илон Маск! Это случается со мной минимум два раза в месяц», — рассказывает мужчина.

Несмотря на раздражение от постоянного внимания, Хьюго не намерен менять внешность. Ван также подчеркнул, что главное — чтобы люди понимали: он не разделяет взглядов и поведения Маска.

«Если они знают, что я не имею ничего общего с его убеждениями, то я не против такого внимания», — заключил он.

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