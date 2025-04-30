Соцсети удивил двойник Илона Маска

Соцсети удивил певец из Люксембурга, которого люди прозвали двойником главы Tesla Илона Маска, пишет The Indian Express.

Хьюго Ван из Люксембурга стал звездой соцсетей, но не благодаря своей музыке, а из-за поразительного сходства с Илоном Маском. Однако сам артист вовсе не рад такому сравнению и называет его даже не лестным.

По его словам, первые упоминания о сходстве прозвучали еще в 2018 году, а с тех пор подобные инциденты стали регулярными. Где бы он ни находился — в продуктовом магазине, кафе или на вечеринке — к нему подходят незнакомцы, уверенные, что перед ними генеральный директор Tesla.

«Я просто живу своей жизнью, и вдруг кто-то подбегает ко мне и кричит: «Эй, ты Илон Маск! Это случается со мной минимум два раза в месяц», — рассказывает мужчина.

Несмотря на раздражение от постоянного внимания, Хьюго не намерен менять внешность. Ван также подчеркнул, что главное — чтобы люди понимали: он не разделяет взглядов и поведения Маска.

«Если они знают, что я не имею ничего общего с его убеждениями, то я не против такого внимания», — заключил он.

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