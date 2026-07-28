Стоматолог напомнила, что чистить зубы надо не менее 10 минут

Зубную щетку лучше всегда носить с собой, чтобы иметь возможность чистить зубы после каждого приема пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая, посоветовав после обеда не забывать полоскать рот.

«Гигиену полости рта важно соблюдать регулярно: чистить зубы следует утром и вечером — желательно после приема пищи. Будет отлично, если получится уделить внимание ротовой полости и в обед: хотя бы прополоскать рот. Старайтесь всегда иметь под рукой зубную щетку — это поможет поддерживать чистоту зубов в течение дня», — сказала она.

Патлатая уточнила, что качественная очистка полости рта занимает не менее десяти минут.

«Мнение о том, что для качественной чистки достаточно трех минут, не вполне соответствует действительности: за такой короткий срок зубная паста не успевает полноценно подействовать. Чтобы добиться хорошего результата, нужно придерживаться правильной техники: выполнять круговые движения щеткой вдоль линии десен и использовать вертикальные движения для тщательной очистки тыльной стороны зубов. Если делать все не спеша, а потом дополнительно прополоскать рот ополаскивателем, процедура займет около 10 минут — именно столько времени считается оптимальным для полноценной гигиены», — добавила она.

Врач отметила, что для комплексной гигиены нужно чистить и язык, а также использовать нить и специальные скребки.

«Не стоит пренебрегать и очисткой языка — она помогает избавиться от бактерий и надолго сохранить свежесть дыхания. Для удаления налета можно воспользоваться специальным скребком для языка либо обычной щеткой. Чтобы качественно очистить промежутки между зубами, пригодятся зубная нить или межзубные щетки. Такая комплексная гигиена позволяет убрать остатки пищи и вредоносные микроорганизмы, снижая риск развития заболеваний десен», — заключила она.

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