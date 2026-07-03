Стоматолог поставил точку в вопросе: электрическая или обычная зубная щетка

Споры о том, какая зубная щетка лучше — электрическая или обычная мануальная, не утихают много лет. Однако в реальной практике проблема чаще оказывается совсем не в выборе щетки. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro (г. Курск).

По наблюдениям стоматолога, более 90% пациентов допускают ошибки во время ежедневной чистки зубов.

«Очень часто человек чистит зубы старательно, но не там, где это действительно нужно», — отмечает Сошников. По его словам, многие уделяют основное внимание поверхностям зубов, которые хорошо очищаются естественным образом, но недостаточно тщательно очищают зоны, где кариес возникает чаще всего: межзубные промежутки, участки возле десны и фиссуры — естественные углубления на жевательной поверхности зубов. В результате человек может регулярно чистить зубы и быть уверен, что делает все правильно, но все равно сталкиваться с кариесом и воспалением десен.

Самой распространенной и одновременно самой серьезной ошибкой стоматолог называет пропуск вечерней чистки зубов.

«Вечером человек чистит зубы для себя, а утром — для окружающих», — говорит врач. В течение дня на зубах накапливаются остатки пищи и мягкий налет. Если не удалить их перед сном, бактерии продолжают воздействовать на зубы и дёсны всю ночь. По словам специалиста, именно отказ от вечерней чистки нередко становится причиной дальнейших стоматологических проблем.

При этом, вопреки распространенному мнению, сама по себе электрическая щетка не гарантирует лучшего результата.

«Главное — это не тип щетки, а правильная техника и регулярность ухода», — подчеркивает стоматолог.

По его словам, качественно очищать зубы может как обычная, так и электрическая щетка. Последняя может быть удобнее детям, пожилым людям и тем, кому сложно выполнять правильные движения рукой, однако технология не защищает от кариеса автоматически.

Врач также рекомендует выбирать мягкие или сверхмягкие щетки и менять их каждые два-три месяца. Неправильная или слишком агрессивная чистка может приводить к повышенной чувствительности зубов, клиновидным дефектам — повреждениям возле десны, кровоточивости и даже рецессии десны, то есть ее постепенной убыли с оголением корня зуба.

По мнению специалиста, здоровье зубов в гораздо большей степени зависит от ежедневных привычек и качества гигиены, чем от того, электрическая щетка используется или обычная.

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