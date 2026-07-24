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Общество

В Москве задержали россиянку за подготовку подрыва автомобиля силовика

ФСБ в Москве предотвратила попытку подрыва авто сотрудника органов безопасности
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянку, которая по заданию украинских кураторов готовила подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ведомства (ЦОС ФСБ).

По информации ФСБ, задержанная, 1966 года рождения, выехала на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На Украине она прошла инструктаж по проведению диверсий и терактов, после чего вернулась в Россию.

По заданию украинского куратора куратора женщина забрала взрывное устройство из тайника на окраине Самары и уехала в Московский регион, где планировала совершить теракт на в отношении одного из сотрудников органов безопасности.

В ЦОС ФСБ уточнили, что злоумышленницу задержали в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном приобретении, перевозке взрывчатых веществ, ее поместили под стражу.

Кроме того, специалисты проводят следственные действия с целью квалификации преступления по статье 275 (Государственная измена) УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ.

До этого в Крыму правоохранители задержали уроженку Украины, которая заложила схрон со взрывчаткой для подрыва машины военнослужащего.

Ранее в Тюмени устранили мужчину, планировавшего совершить теракт на предприятии по заказу Киева.

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