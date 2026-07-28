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Общество

Челябинский блогер Шумаков признал вину в вымогательстве 300 тыс. рублей у бизнесмена

74:RU: блогер Шумаков признался в вымогательстве денег у бизнесмена Вайнштейна
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В Челябинске блогер Сергей Шумаков полностью признал вину по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя Сергея Вайнштейна. Об этом сообщил местный Telegram-канал 74.RU.

По версии следствия, Шумаков совместно со своим знакомым — иноагентом Евгением Кротенко (признан в РФ иностранным агентом), проживающим за границей, — вышли на предпринимателя Вайнштейна и шантажировали его распространением в Telegram-канале «позорящих сведений, порочащих честь, достоинство и подрывающих репутацию потерпевшего». Следствием предполагается, что 8 февраля блогер получил от представителя Вайнштейна 300 тысяч рублей. 26 февраля Шумакова задержали, а его предполагаемого соучастника Кротенко объявили в международный розыск.

По информации из открытых источников, известно, что Шумакову 41 год и большую часть жизни он посвятил работе в СМИ Челябинска. Он возглавлял местную редакцию, вел анонимные политические каналы, а также занимался пиаром. Несколько лет работал в Черногории в качестве блогера и политтехнолога, но потом вернулся в Челябинск.

Прокуратура передала дело в суд. Подсудимому грозит до семи лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору.

Ранее суд возобновил производство по уголовному делу блогера Лерчек.

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