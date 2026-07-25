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Общество

Суд возобновил производство по уголовному делу блогера Лерчек

Суд в Москве 30 июля рассмотрит меру пресечения блогеру Лерчек
Кадр видео: NadinStrelets/YouTube

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

По данным собеседника агентства, 30 июля суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения блогеру и о дальнейшем рассмотрении дела по существу.

13 июля Telegram-канал 112 писал, что Лерчек приехала на судебное заседание по вопросу восстановления дела о выводе средств в ОАЭ. Причиной пересмотра дела стали ее активная светская жизнь и частые тренировки. В прокуратуру поступили просьбы проверить диагноз блогерши. Защита заявляла, что повторное обследование подтвердило наличие болезни, однако прокуратура усомнилась в тяжести заболевания и обратилась в суд для повторной экспертизы.

В марте у Чекалиной обнаружили четвертую стадию рака желудка, она легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с нее сняли домашний арест, оставив запрет определенных действий.

Ранее Лерчек раскрыла свой главный страх.

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