В Музее Победы представят выставку ко Дню физкультурника

В Музее Победы 7 августа откроется выставка о спорте в годы войны

В Музее Победы 7 августа откроется выставка «Спорт. Спорт. Спорт», приуроченная ко Дню физкультурника, который отмечается 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Временную экспозицию подготовили в партнерстве с Государственным музеем спорта. Выставка расскажет о поддержке физической культуры в годы войны и о сохранении интереса к спорту среди военнослужащих и мирных жителей.

Ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов отметил особенности военного спорта.

«Когда мы говорим о спорте в годы Великой Отечественной войны, важно понимать: он не исчез, хотя его задачи радикально изменились. Тысячи спортсменов ушли на фронт, а мастера спорта обучали будущих бойцов рукопашному бою, плаванию, лыжной подготовке, гранатометанию — всему тому, что было необходимо непосредственно в условиях войны. Но спорт оставался важен и как часть повседневной жизни страны», — отметил он.

Чельцов добавил, что городские футбольные матчи, лыжные и легкоатлетические соревнования, велогонки проводили даже в тяжелейшие месяцы. По его словам, всесоюзные первенства начали восстанавливать с 1943 года.

«Для людей это было не просто зрелище. Выход спортсменов на стадион показывал, что страна продолжает жить, сохраняет силы и верит в Победу. Я бы сказал, что спорт в военные годы выполнял сразу несколько функций: готовил физически крепких бойцов, давал людям необходимую эмоциональную разрядку и возвращал ощущение нормальной жизни. Именно поэтому спортивные соревнования становились своеобразным праздником среди военных будней и символом того, что враг не смог сломить советское общество», — добавил он.

Гости выставки увидят более 30 раритетов. Экспонаты предоставят фонды Музея Победы и Государственного музея спорта. Гостям продемонстрируют спортивную форму и снаряжение для тенниса и футбола середины ХХ века. Дополнят экспозицию значки спортивных клубов, документы, печатные издания и художественные произведения.

Выставка стала частью проекта «Легенды советского кино». Экспозиция будет работать до 1 сентября 2026 года. Стратегическим информационным партнером Музея Победы выступил медиахолдинг Rambler&Co.