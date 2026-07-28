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Общество

Бизнес начал закупки новогодних подарков на два месяца раньше обычного

Российские компании начали закупать новогодние подарки уже в апреле–мае
Shutterstock

Российские компании в 2026 году начали подготовку к новогоднему сезону раньше традиционных сроков. По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», рост закупок новогодних подарков для детей сотрудников начался уже в апреле–мае, а в предыдущие годы он приходился на июнь и позднее. Об этом в «ТендерПро» сообщили «Газете.Ru».

В апреле компании разместили на 63% больше закупок новогодних наборов, чем годом ранее. В мае — на 44%, в июне — еще на 33%.

Наиболее заметный рост активности отмечен среди промышленных предприятий, агрохолдингов и крупных строительных компаний Сибири и Урала.

«Компании стремятся раньше определить поставщиков, зафиксировать стоимость продукции и зарезервировать производственные мощности до начала высокого сезона. Это снижает риски изменения цен и дефицита продукции в период максимальной загрузки производителей. Дополнительным фактором остается рост затрат на кондитерское сырье, упаковочные материалы и логистику», — отмечает коммерческий директор ЭТП «ТендерПро» Елена Астафьева.

По данным «ТендерПро», в закупках новогодних наборов в среднем участвуют около восьми поставщиков. Заказчики запрашивают образцы продукции, фотографии наполнения, сертификаты качества и подтверждение опыта работы.

Средняя стоимость закупаемого набора в текущем сезоне составляет около 2 тыс. руб. В состав обычно входит 800–1000 г кондитерской продукции. При этом сами подарки становятся более комплексными: если раньше компании чаще ограничивались сладким набором с игрушкой, то сейчас все чаще заказывают наборы с рюкзаками-игрушками, конструкторами, настольными играми и другими развивающими вложениями.

Одновременно растут требования к составу сладкой части. Заказчики чаще указывают конкретных производителей кондитерской продукции и детализируют требования к наполнению наборов.

Крупнейшие закупки сезона предусматривают поставку от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. подарков.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян передаривают подарки.

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