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Общество

Жители Тюмени оплатили независимую проверку водопроводной воды

Ura.ru: тюменцы собрали деньги на независимую экспертизу качества городской воды
Douglas Olivares/Shutterstock/FOTODOM

Жители Тюмени собрали деньги на проведение независимой экспертизы качества воды в реке Туре, поскольку не поверили в заявление Роспотребнадзора о ее безопасности. Об этом сообщает уральское издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Горожане планируют получить доказательства для подачи судебного иска. В городе продолжают поступать массовые жалобы на зловоние, проблемы при использовании воды в бытовой технике и даже ухудшение самочувствия, отмечается в посте.

Тюменцы начали создавать в соцсетях «группы взаимопомощи» для обмена информацией о местонахождении колонок на «проверенных водозаборах», магазинов с более выгодными ценами на бутилированную воду и бизнесменах, которые раздают ее бесплатно.

На сайте Ura.ru утверждается, что из водопроводных кранов в Тюмени течет «пахучая жидкость сомнительного цвета». Одна из горожанок рассказала, что от водопроводной воды пахнет грязью, тухлой рыбой и старыми резиновыми колесами.

Другой тюменец описал запах воды как смесь тины и канализации, отметив, что он остается на коже рук после мытья. Некоторые сравнивают водопроводную воду с «цветущим морем», уточняя, что она «пахнет железом и водорослями».

При этом информационный центр правительства региона заверил, что проведенные Роспотребнадзором анализы не выявили никаких отклонений от предельно допустимых нормативов ни в реке, ни в водопроводе.

Ранее СКР завел дело из-за вонючей воды в Тюмени.

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