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Общество

Мужчину уволили с работы, потому что он не пригласил свою мать на свадьбу

Mothership: китайца уволили с работы за то, что он не позвал свою мать на свадьбу
Shutterstock

Мужчину в Китае уволили с работы, потому что он не пригласил свою мать на свадьбу, пишет Mothership.

Основатель китайской компании Henan Mining Crane Цуй Пэйцзюнь рассказал, что однажды уволил сотрудника после того, как узнал причину отсутствия его матери на свадьбе. Мужчина якобы не пригласил ее, потому что стеснялся ее внешности.

Во время торжества бизнесмен заметил мать жениха, которая вместо праздника сидела в стороне возле фабрики. Цуй поинтересовался, почему женщина не присутствует на свадьбе сына. По его словам, сотрудник ответил, что считает мать некрасивой и боится, что ее внешность может его опозорить перед гостями.

Ответ разозлил руководителя. Он напомнил мужчине, что тот потерял отца в двухлетнем возрасте и именно мать растила его после этого. После разговора Пэйцзюнь, по собственным словам, уволил сотрудника. Позднее мужчина вернулся и попросил дать ему второй шанс. Он якобы даже встал перед руководителем на колени, объясняя, что хорошо зарабатывал и теперь понял, насколько трудно найти подобную работу. Однако Цуй отказался принимать его обратно.

При этом предприниматель решил помочь его матери. Женщине предложили работу в логистическом подразделении компании с зарплатой на уровне той, которую она получала раньше в производственном цехе.

История вызвала споры в китайских соцсетях. Одни пользователи поддержали бизнесмена. Другие посчитали увольнение чрезмерным. По их мнению, отношения сотрудника с родителями относятся к его личной жизни, и если он исправно выполняет свои обязанности.

Ранее сотрудница не сопроводила начальника к стоматологу и осталась без работы.

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