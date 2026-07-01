Сотрудница не сопроводила начальника к стоматологу и осталась без работы

В Китае женщину уволили за отказ идти к врачу вместе с начальником

Жительница Китая заявила, что лишилась работы после того, как отказалась сопровождать своего начальника к врачу во время командировки, пишет Sohu.

По словам женщины, ранее работавшей в медицинской технологической компании в провинции Цзянсу, инцидент произошел в мае. Во время деловой поездки руководитель попросил ее сопровождать его в больницу из-за кровотечения изо рта, однако женщина отказалась.

Спустя месяц компания расторгла с ней трудовой договор. В уведомлении об увольнении говорилось, что сотрудница якобы серьезно нарушила профессиональную этику, правила компании и проявила грубое пренебрежение своими обязанностями.

Представители компании подтвердили, что отказ сопровождать руководителя за медицинской помощью действительно стал одной из причин увольнения.

Однако юрист, комментировавший ситуацию, отметил, что сопровождение начальника в больницу не входит в должностные обязанности сотрудника и само по себе не может считаться законным основанием для увольнения.

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