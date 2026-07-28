Жительница Алтайского края поссорилась с матерью-инвалидом и избила ее ковшом

На Алтае дочь избила мать пластиковым ковшом и отделалась обязательными работами

В Камне-на-Оби местную жительницу осудили за избиение матери, прикованной к инвалидному креслу, сообщило управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным суда, в ходе ссоры женщина не менее десяти раз ударила мать пластмассовым ковшиком по плечу. В результате у пострадавшей образовались гематомы плеча и области лопатки.

Мать обратилась в полицию и попросила привлечь дочь к ответственности. В суде женщина вину признала, но раскаяния не выразила, заявив, что мать оскорбляла ее нецензурной бранью.

Мировой судья участка № 1 Каменского района признал ее виновной по статье о побоях и назначил 60 часов обязательных работ.

Ранее в Калининградской области беспомощную пенсионерку избивала ее дочь.