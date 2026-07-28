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Общество

Сиделку осудили за жестокое обращение с 81-летней женщиной с деменцией

Сиделка грубо обращалась с пожилой женщиной и отделалась тремя месяцами тюрьмы
Police Department

В Великобритании сиделка выслушала приговор за жестокое обращение с пожилой женщиной, пишет The Sun.

По данным следствия, 42-летняя Луиза Харрис жестоко обращалась с 81-летней Элизабет Энн Шиптон, страдающей деменцией. Семья пострадавшей утверждает, что доверила Харрис уход за пожилой женщиной, но затем камера, установленная в доме, зафиксировала ее нападки на подопечную.

На видеозаписи, ставшей ключевым доказательством, сиделка оскорбляла подопечную, требовала сказать, где находятся деньги, и грубо обращалась с ней в постели. В какой-то момент она положила руку женщине на грудь и давила, а та жаловалась, что ей больно.

Королевский суд Суонси приговорил Харрис к трем месяцам лишения свободы, однако семья пострадавшей сочла наказание слишком мягким и подала апелляцию. По словам дочери пострадавшей, ее мать пережила сильный стресс и до сих пор тяжело переносит случившееся.

«Она все время думает, что Луиза вернется, и у нее такие яркие воспоминания, что ей дают успокоительное», — отметила британка.

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