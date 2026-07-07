Пенсионер с инвалидностью из Кемерово обвинил сотрудников пансионата в избиении

В Кемерове разгорелся скандал вокруг частного пансионата для пожилых людей «Аврора» в Заводском районе. Как пишет «Сiбдепо», один из постояльцев, инвалид первой группы, заявил о жестоком обращении со стороны персонала и рассказал, что проживающих якобы избивают, унижают и принуждают работать.

Мужчина предоставил аудиозапись, на которой, по его словам, сотрудница грубо требует убирать в палате. По его словам, от рук персонала пострадал еще как минимум один человек, которого «тоже избили палкой».

Родственники постояльцев также говорят о плохих условиях содержания и жалуются на антисанитарию, резкий запах, отсутствие нормального ухода, прогулок и случаи насильственного обривания. В отзывах на онлайн-картах упоминается, что некоторых пожилых людей забирали из пансионата в тяжелом состоянии — «с глубокой душевной травмой и ухудшением здоровья».

В одном из отзывов рассказали, что сотрудники пансионата бросили на улице тяжелобольного мужчину, после чего его забрала полиция. Кроме того, по словам очевидцев, само здание находится в запущенном виде, а в комнатах, разделенных фанерными перегородками, стоит поломанная мебель.

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