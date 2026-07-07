Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Пенсионер с инвалидностью из Кемерово обвинил сотрудников пансионата в избиении

В Кемерове работников пансионата для пожилых людей обвинили в жестоком обращении
Shutterstock

В Кемерове разгорелся скандал вокруг частного пансионата для пожилых людей «Аврора» в Заводском районе. Как пишет «Сiбдепо», один из постояльцев, инвалид первой группы, заявил о жестоком обращении со стороны персонала и рассказал, что проживающих якобы избивают, унижают и принуждают работать.

Мужчина предоставил аудиозапись, на которой, по его словам, сотрудница грубо требует убирать в палате. По его словам, от рук персонала пострадал еще как минимум один человек, которого «тоже избили палкой».

Родственники постояльцев также говорят о плохих условиях содержания и жалуются на антисанитарию, резкий запах, отсутствие нормального ухода, прогулок и случаи насильственного обривания. В отзывах на онлайн-картах упоминается, что некоторых пожилых людей забирали из пансионата в тяжелом состоянии — «с глубокой душевной травмой и ухудшением здоровья».

В одном из отзывов рассказали, что сотрудники пансионата бросили на улице тяжелобольного мужчину, после чего его забрала полиция. Кроме того, по словам очевидцев, само здание находится в запущенном виде, а в комнатах, разделенных фанерными перегородками, стоит поломанная мебель.

Ранее дом престарелых под Калининградом прикрыли из-за ужасных условий для стариков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!