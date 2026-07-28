В Великобритании нашли виновных в повреждении картины Пикассо

Суд в Великобритании признал виновными двух пропалестинских активистов в повреждении картины художника Пабло Пикассо «Мать и Дитя» в Национальной галерее Лондона в 2024 году. Об этом пишет газета The Telegraph.

Авторы публикации пишут, что активисты были осуждены за «умышленную порчу имущества». Судья Дэвид Томлинсон освободил обоих участников акции под залог до вынесения приговора, дату определят в сентябре.

Отмечается, что в 2024 году сторонники движения Youth Demand активистское движение, выступающее против действий Израиля в секторе Газа наклеили фотографию матери и ребенка из сектора Газа на защитное стекло картины Пикассо в Национальной галерее Лондона. После этого они разлили на полу перед картиной красную краску.

11 апреля на востоке Нидерландов активисты организации Geef Tegengas заблокировали железную дорогу и остановили движение поездов в обоих направлениях. Солидарные с Палестиной протестующие перекрыли ж/д движение между городами Лент и Элст. Примерно 60 человек приковали себя к рельсам цепями. Их представитель объяснил, что таким образом протестующие хотели надавить на транспортные компании, чтобы те поддержали торговое и оружейное эмбарго против Израиля.

Ранее в Москве протестующие «встретили» Пашиняна публичным сожжением его портрета.