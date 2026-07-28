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Общество

В МВД Дагестана объяснили масштабную закупку «картонных полицейских»

МВД Дагестана: масштабы закупки «картонных полицейских» преувеличены
Telegram-канал «Baza»

В МВД Дагестана прокомментировали крупнейшую в России закупку «картонных полицейских», которых планируется установить у банкоматов для предупреждения граждан о распространенных схемах мошенничества. Об этом пишет издание «Подъем».

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что за последние два года на портале госзакупок появились десятки лотов из разных регионов на приобретение пластиковых и картонных фигур сотрудников полиции. По данным издания, крупнейшая закупка пришлась на Дагестан — примерно на 500 тыс. рублей, при средней стоимости одной фигуры около 20 тыс. рублей. Отмечалось, что после определения поставщика цена снизилась до 360 тыс. рублей.

В пресс-службе МВД по республике заявили «Подъему», что не располагают информацией о такой закупке и считают сообщения о ее масштабах преувеличенными.

«Мне, как представителю МВД, об этом ничего неизвестно, значит, не так это все масштабно, как преподносится», — сказал собеседник издания.

В июне аналитики компании F6 подсчитали, что за последние полтора года россияне потеряли более 600 млрд рублей из-за действий мошенников в цифровых каналах. Более 94% случаев хищения связаны с социальной инженерией: телефонным мошенничеством, схемами при покупке и продаже товаров через сервисы объявлений, а также инвестиционными аферами.

Ранее мошенники начали угрожать россиянам «аннулированием трудового стажа».

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