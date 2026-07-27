СМИ узнали, сколько средств выделят на «картонную полицию» в России

В российских регионах на закупку «картонной полиции» выделят около миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, за последние два года на портале государственных закупок появились десятки лотов на приобретение полицейских из пластика или картона. Ростовые фигуры правоохранителей, которые в среднем стоят около ₽20 тыс., устанавливают рядом с банкоматами, чтобы предупреждать граждан о возможных мошеннических схемах.

Как отмечается в публикации, больше всего таких «картонных полицейских» планировали закупить в Дагестане. Изначально на полмиллиона рублей, но после определения поставщика цена снизилась до ₽360 тыс.

До этого аналитики компании F6 подсчитали, что за последние полтора года россияне потеряли более ₽600 млрд из-за действий мошенников в цифровых каналах. Более 94% случаев хищения связаны с социальной инженерией: телефонным мошенничеством, схемами при покупке и продаже товаров через сервисы объявлений, а также инвестиционными аферами.

В МВД рекомендовали жертвам телефонных мошенников немедленно блокировать банковскую карту, менять пароли и обращаться в полицию. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники банков и госучреждений никогда не запрашивают СМС-код, не требуют переводить деньги на «безопасный» счет и устанавливать сторонние приложения. Эксперты также отмечали, что мошенники все чаще нацеливаются не на владельцев сбережений, а на их близких — пожилых родственников и подростков, заставляя их впускать в квартиру лжесотрудников госорганов или передавать деньги курьерам.

Ранее мошенники начали угрожать россиянам «аннулированием трудового стажа».