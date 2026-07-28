В Госдуме предложили способ борьбы с вербовкой детей в интернете

В Госдуме призвали создать спецподразделения в МВД для защиты детей от вербовки

В Государственной думе предложили защищать детей от вербовки профилактикой и усилением контроля со стороны государства и цифровых площадок, в том числе социальных сетей и мессенджеров. Об этом сообщает RTVI.

Отмечается, что подростков в России через соцсети, игровые приложения и мессенджеры втягивают в тяжкие преступления, им обещают легкий заработок за «пустяковое задание». Однако потом подростка ждут уголовное дело, реальный срок, сломанная жизнь, отметили в нижней палате.

Несовершеннолетний не осознает, что за «безобидным заданием», которое навязывает вербовщик, стоит настоящее преступление, а не игра. В Госдуме подчеркнули, что прежде всего защитить российских детей от вербовки должна профилактика в школах. При этом объяснять все нужно на понятном ребенку языке, это не должна быть скучная лекция, лучше подойдет игровой формат, поделился мнением собеседник издания.

Также в Госдуме призвали создать специальные подразделения в МВД и Следственном комитете, «заточенные под защиту детей в сети», которые должны будут работать на опережение, а не приходить к родителям ребенка уже с уголовным делом.

Ранее был составлен портрет подростка, склонного к вербовке и совершению диверсий.