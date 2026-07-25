Составлен портрет подростка, склонного к вербовке и совершению диверсий

СК: в диверсии на объектах транспорта чаще вовлекают подростков 16-17 лет

Несовершеннолетние от 15 до 17 лет, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранителей, оказываются втянутыми в террористические преступления на объектах транспорта. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России Виталий Саксин.

«В ряде случаев фигурируют 14- и 15-летние подростки. Это учащиеся, но четверо фигурантов на момент совершения преступления не работали и не учились, то есть находились вне системы социального контроля», — уточнил он.

Кроме того, по словам Саксина, дети, склонные к диверсиям, как правило, воспитываются одним родителем (42%) и до этого не стояли на учете, а также не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Саксин также рассказал, что до 2026 года вербовщики нередко обещали подросткам «легкие деньги» за совершение терактов. Однако сейчас ситуация изменилась, и материальное вознаграждение отошло на второй план. В настоящее время несовершеннолетних вовлекают в преступления террористической направленности угрозами и обманом.

Ранее девятиклассника арестовали по обвинению в терактах за поджоги АЗС в Ленобласти.